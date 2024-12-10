Конфискация российских активов. Euroclear предупредила о рисках

Если произойдет конфискация российских активов, должно быть передано все, включая обязательства, считает CEO Euroclear

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Бельгийская клиринговая компания Euroclear, в которой хранится 180 млрд евро замороженных активов российского центробанка, считает, что конфискация этих средств для помощи Украине возможна только при условии освобождения компании от возможных претензий со стороны России. Об этом пишет Bloomberg.

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Гендиректор Euroclear Валери Урбэн заявила агентству, что любой план изъятия базовых активов должен также предусматривать передачу всех обязательств.

"Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы арестованы, но через несколько лет Россия приходит, стучится в дверь и говорит: "Я хочу вернуть свои ценные бумаги", а ценные бумаги уже исчезли, – подчеркнула она. – Если происходит конфискация активов, все должно двигаться, включая обязательства".

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ЕС уже использует доходы от попавших под санкции российских активов для поддержки Украины. В рамках плана G7 союзники согласовали механизм, позволяющий использовать эти средства для финансирования кредитного пакета для Украины на сумму 50 млрд евро.

В издании пояснили, что на фоне опасений по поводу стабильности помощи Украине со стороны США, особенно в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, вопрос конфискации российских активов снова стал актуальным.

Урбэн отметила, что новая администрация в США может поднять этот вопрос.

Использование российских активов может угрожать статусу евро как резервной валюты и финансовой стабильности в Европе в целом, считает CEO Euroclear.

Кроме того, по словам Урбэн, одним из последствий конфискации российских активов является то, что это может способствовать появлению неевропейского конкурента, который сможет конкурировать с Euroclear.