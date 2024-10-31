Еврокомиссия может разрешить бельгийскому банку использовать замороженные активы РФ

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Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить бельгийскому финансовому учреждению Euroclear воспользоваться замороженными российскими активами, чтобы защитить кредит G7 на 45 млрд евро, предоставленный Украине, от потенциальной мести со стороны России. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

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Такой шаг рассматривается как крайняя мера, чтобы компенсировать Euroclear, который сохраняет эти активы, потери, понесенные Россией в связи с соблюдением западных санкций.

Сторонники этого мероприятия утверждают, что оно укрепит многостороннюю схему, утвержденную на прошлой неделе, распределяющую неожиданные прибыли, полученные от замороженных российских активов на сумму около 200 млрд евро, на погашение долгожданного кредита G7 Украине.

В настоящее время Euroclear вовлечен в судебные процессы с несколькими попавшими под санкции сторонами, которые используют российские суды для обжалования ареста их активов и требуют компенсации.

Хотя российские суды не имеют достаточных полномочий, чтобы заставить передать активы в евро или долларах, хранящиеся в Бельгии, те, кто выиграют дело, могут принять меры против остатков денег Euroclear, хранящихся в российских финансовых учреждениях.

Чтобы покрыть расходы, вызванные исками, Euroclear резервирует около 10% неожиданных прибылей, полученных от замороженных активов, в специальном фонде.

Но чиновники утверждают, что может быть более экономически эффективным использовать часть российских активов непосредственно для покрытия этих обязательств – даже если критики говорят, что этот акт чреват соблюдением международного права.