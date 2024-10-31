Єврокомісія може дозволити бельгійському банку використовувати заморожені активи РФ

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Європейська комісія розглядає можливість дозволити бельгійській фінансовій установі Euroclear скористатися замороженими російськими активами, щоб захистити кредит G7 на 45 млрд євро, наданий Україні, від потенційної помсти з боку Росії. Про це пише Politico із посиланням на поінформовані джерела.

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Такий крок розглядається як надзвичайний захід, щоб компенсувати Euroclear, який зберігає ці активи, втрати, що зазнала Росія у зв'язку із дотриманням західних санкцій.

Прихильники цього заходу стверджують, що він зміцнить багатосторонню схему, затверджену минулого тижня, яка розподіляє несподівані прибутки, отримані від заморожених російських активів на суму близько 200 млрд євро, на погашення довгоочікуваного кредиту G7 Україні.

Наразі Euroclear втягнутий у судові процеси з кількома сторонами, що потрапили під санкції, які використовують російські суди для оскарження арешту їхніх активів і вимагають компенсації.

Хоча російські суди не мають достатніх повноважень, щоб змусити передати активи в євро або доларах, що зберігаються в Бельгії, ті, що виграють справу, можуть вжити заходів проти залишків грошей Euroclear, що зберігаються в російських фінансових установах.

Щоб покрити витрати, спричинені позовами, Euroclear резервує близько 10% несподіваних прибутків, отриманих від заморожених активів, у спеціальному фонді.

Але чиновники стверджують, що може бути більш економічно ефективним використовувати частину російських активів безпосередньо для покриття цих зобов'язань – навіть якщо критики кажуть, що цей акт загрожує дотриманню міжнародного права.