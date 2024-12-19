ЄС вирішив залишити російські активи замороженими до виплати Україні компенсацій

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Саміт Євросоюзу ухвалив рішення, що російські активи залишаться заблоковані в Європі до закінчення бойових дій і виплат компенсацій Україні. Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, схвалених лідерами блоку в Брюсселі 19 грудня.

"Відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитків, завданих цією війною", – йдеться в документі.

Рішення, які ухвалює Європейська рада, мають юридично зобов'язальний характер для інститутів ЄС та всіх країн – членів спільноти.

"Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці відновлення, реконструкції та відновлення України в координації з міжнародними партнерами. Конференція з відновлення України, яка відбудеться в Італії у липні 2025 року, матиме важливе значення у цьому контексті", – йдеться у документі.

Російські активи на суму близько 260 млрд євро ($280,62 млрд), як-от резерви Центрального банку РФ, були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear – Центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів.