Азиатские рынки обрушились на фоне обострения между Китаем и США

Котировки на азиатских фондовых рынках просели в среднем на 4%

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Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрыл торги падением на 3,8% до 2907,82 пункта. Об этом пишет Reuters.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 3,6% до 3621,12 пункта.

Индекс стартапов ChiNext упал почти на 6% до минимума с января 2015 года.

Более тысячи акций подешевели на максимально допустимые за сессию 10% на фоне повсеместной распродажи.

Министерство торговли Китая сообщило, что будет вынуждено принять меры “количественного и качественного” характера в случае публикации США перечня товаров, на которые будут введены новые пошлины, обвинив Вашингтон в развязывании торговой войны.

Заявление было сделано в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.

Фондовый рынок Гонконга закрылся на минимуме более четырех месяцев, следуя за другими азиатскими биржами, давление на которые оказало усиление торговых противоречий Китая и США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 2,8% до 29468,15 пункта, минимума с начала февраля, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 3,2%, закрывшись на отметке 11492,77 пункта.