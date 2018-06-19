Азиатские рынки обрушились на фоне обострения между Китаем и США

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрыл торги падением на 3,8% до 2907,82 пункта. Об этом пишет Reuters.
Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 3,6% до 3621,12 пункта.
Индекс стартапов ChiNext упал почти на 6% до минимума с января 2015 года.
Более тысячи акций подешевели на максимально допустимые за сессию 10% на фоне повсеместной распродажи.
Министерство торговли Китая сообщило, что будет вынуждено принять меры “количественного и качественного” характера в случае публикации США перечня товаров, на которые будут введены новые пошлины, обвинив Вашингтон в развязывании торговой войны.
Заявление было сделано в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.
Фондовый рынок Гонконга закрылся на минимуме более четырех месяцев, следуя за другими азиатскими биржами, давление на которые оказало усиление торговых противоречий Китая и США.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 2,8% до 29468,15 пункта, минимума с начала февраля, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 3,2%, закрывшись на отметке 11492,77 пункта.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.