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10.07.2018, 07:57

Dragon Capital продала большую часть акций Украинской биржи

Dragon Capital продала большую часть акций Украинской биржи

Компания сократила свою долю с 20,788% до 9,992%

Dragon Capital s.r.о. (Чехия) сократила свою долю в ПАО Украинская биржа до 9,992% с 20,788%. Об этом свидетельствуют данные обнародованные в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Об условиях сделки не сообщается. Также не известно, кто стал покупателем ценных бумаг.

Украинская биржа была создана в 2008 году участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей ММВБ-РТС (с 2012 года - Московская биржа).

16 ноября 2016 года Московская биржа вышла из капитала фондовой площадки Украинская биржа, подписав соглашение о продаже пакета акций УБ специально созданному иностранному предприятию, подконтрольному украинской инвестиционной компании Универ Капитал.

В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,788%.

Как известно, в мае этого года МБ была включена в обновленный сакционный список.

УБ с 18 июня 2018 года приостановила торговлю в режиме безадресных заявок всеми ценными бумагами.

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Теги: Dragon Capital, украинская биржа
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