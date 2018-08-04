Спрос на золото сократился - World Gold Council

Мировой спрос на золото по итогам первого полугодия сократился до десятилетнего минимума

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Мировой спрос на золото во втором квартале оставался умеренным, сократившись до 943,3 т. Об этом сообщает World Gold Council (WGC) в своем отчете.

Спрос на золото в первом полугодии составил 1,96 тыс. т. Это минимальный уровень почти за десять лет, отмечает WCG.

В отчете говорится, что спрос на желтый металл со стороны центробанков мира во втором квартале сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сократился спрос и на драгоценные камни (-2%) из-за слабых показателей индийского рынка. Вместе с тем, за полугодие спрос в количественном выражении почти не изменился (1,03 тыс. т) благодаря росту рынка в Китае и США.

Предложение золота во втором квартале выросло на 3%, составив 1,12 тыс. т.

Центробанки во втором квартале пополнили мировые запасы золота на 89,4 т.

Аналитики WCG объясняют такую ситуацию на рынке сокращением инвестиций в биржевые фонды, особенно в Европе, где вкладывать деньги мешает политическая неопределенность в Италии.