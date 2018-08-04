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04.08.2018, 12:55

Спрос на золото сократился - World Gold Council

Спрос на золото сократился - World Gold Council

Мировой спрос на золото по итогам первого полугодия сократился до десятилетнего минимума

Мировой спрос на золото во втором квартале оставался умеренным, сократившись до 943,3 т. Об этом сообщает World Gold Council (WGC) в своем отчете.

Спрос на золото в первом полугодии составил 1,96 тыс. т. Это минимальный уровень почти за десять лет, отмечает WCG.

В отчете говорится, что спрос на желтый металл со стороны центробанков мира во втором квартале сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сократился спрос и на драгоценные камни (-2%) из-за слабых показателей индийского рынка. Вместе с тем, за полугодие спрос в количественном выражении почти не изменился (1,03 тыс. т) благодаря росту рынка в Китае и США.

Предложение золота во втором квартале выросло на 3%, составив 1,12 тыс. т.

Центробанки во втором квартале пополнили мировые запасы золота на 89,4 т.

Аналитики WCG объясняют такую ситуацию на рынке сокращением инвестиций в биржевые фонды, особенно в Европе, где вкладывать деньги мешает политическая неопределенность в Италии.

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Теги: золото, WCG
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