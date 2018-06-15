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Дело Бабченко: СБУ заявила о задержании еще одного подозреваемого
15.06.2018, 16:40

Украинская биржа приостанавливает торговлю ценными бумагами

Украинская биржа приостанавливает торговлю ценными бумагами

С сегодняшнего дня Украинская биржа переключится на торговлю в режиме адресных заявок

Совет Украинской биржи (УБ) решил прекратить использование программного обеспечения, предоставленного Московской биржей, и переключиться на торговлю в режиме адресных заявок. Об этом УБ сообщает на официальном сайте.

Биржа констатирует, что не получила от государственных органов ответов, которые устранили бы юридические риски, связанные с использованием попавшего под санкции программного обеспечения.

"Поэтому с 18 июня мы должны приостановить торговлю в режиме безадресных заявок 92 акциями, 245 облигациями, 28 ценными бумагами фондов и 22 фьючерсными контрактами", - сообщает пресс-служба.

Открытые позиции по срочным контрактам, дата исполнения которых позднее, чем 15 июня, будут досрочно выполнены сегодня в ходе вечернего клиринга на условиях, которые были обнародованы раньше.

Ранее УБ заявляла, что будет вынуждена приостановить полноценную работу с 15 июня в случае сохранения запрета на использование российского программного оборудования, введенного решением СНБО.

До этого в УБ говорили, что заменят российское ПО.

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Теги: Россия, санкции, УБ, фондовый рынок, биржа, Московская биржа
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