Украинская биржа заменит российское ПО

Украинская биржа намерена купить другой софт вместо попавшей под санкции программы Московской биржи Plaza2

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Украинская биржа (УБ) обнародовала требования к новому программному обеспечению, поддерживающего клиринг деривативов, которое она закупит вместо ПО Plaza2 Московской биржи, попавшего под санкции СНБО. Об этом сообщает FinClub.

В мае в санкционных списках оказался софт Московской биржи (ММВБ-РТС) - Plaza и Forts.

Сначала УБ заявила, что продолжит использовать российское ПО. После этого НКЦБФР предупредила о последствиях такого решения. Через несколько дней биржа попросила президента Петра Порошенко отменить санкции и объявила, что 15 июня прекращает операции с деривативами – фьючерсами и опционами.

8 июня биржа объявила о желании заменить российское ПО.