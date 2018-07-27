Регистрация в сети. Зачем Минфину страница в терминале Bloomberg

На днях Министерство финансов Украины объявило об открытии своей страницы в терминале Bloomberg. Этот, казалось бы, небольшой шаг очень важен для повышения прозрачности украинского финансового рынка и его восприятия иностранными инвесторами.
Что он даст Минфину?
После реструктуризации внешнего долга в 2015 году Украина лишь один раз (осенью прошлого года) выходила на внешний рынок заимствований с выпуском еврооблигаций. Запланированный на этот год выпуск постоянно откладывается из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка и сложных переговоров с МВФ по поводу реформ для получения очередного транша по программе расширенного финансирования.
Решение о предоставлении транша должно позитивно повлиять на оценку суверенного риска, а информационная прозрачность эмитента, ориентированная на профессионального потребителя информации, должна стать дополнительным плюсом при подготовке и осуществлении выпуска еврооблигаций.
Bloomberg – одна из наиболее распространенных информационно-трейдинговых платформ в мире. Теперь у международных инвесторов появится возможность оперативно и удобно получать большое количество информации об украинских ценных бумагах фактически из первых рук. Это и новости министерства, информация о будущих размещениях ОВГЗ, перечень и условия выпуска облигаций, которые находятся в обращении.
Все это непосредственно в терминале, то есть потенциальным покупателям украинских бумаг не нужно делать дополнительных движений – достаточно обратиться к уже привычному инструментарию.
Естественно, украинский Минфин не стал первопроходцем, свою страницу в Bloomberg уже имеют многие другие страны. Среди наших ближайших соседей достаточно удобные страницы есть, например, у Министерства финансов Польши и Агентства по управлению долгом Венгрии. Чтобы сделать свою страницу более информативной и полезной для инвесторов, Минфину Украины не лишним будет обратиться к опыту этих стран.
Прозрачность и скорость предоставления информации очень важны для нас с учетом активизации иностранных инвесторов на рынке ОВГЗ. На протяжении второй половины 2017 года, а также в первой половине 2018 состоялся ряд выпусков кредитных нот (CLN) с ОВГЗ, как базовым активом. Эти бумаги составляют приблизительно 70% портфеля нерезидентов.
Без инфраструктуры и полноценного и качественного информирования инвесторов конкурировать с другими государствами-заемщиками очень сложно. Но позволит ли все это вместе увеличить интерес иностранных инвесторов ко внутреннему рынку (а значит с их помощью, существенно улучшить финансирование бюджета), покажет только время.
Сам факт запуска страницы Министерства в Bloomberg, безусловно, облегчит ему путь на рынок заимствований. Но для инвесторов важна не только инфраструктура, но и экономическое развитие страны, перспектива динамики курса гривни и соблюдение страной своих обязательств перед кредиторами.
Тарас Котович,
старший финансовый аналитик ICU
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