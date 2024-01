Простым языком о ценных бумагах. Сукук: мост в исламскую финансовую систему

Коллаж: Дарья Дмитренко, LIGA.net

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить суть и специфику финансовых инструментов, а также механизмов их использования.

В предыдущей публикации мы рассмотрели личные инвестиционные счета и перспективы их внедрения в Украине. В этой публикации мы переходим к другому инструменту, который может стать дополнительным каналом привлечения средств от стран, придерживающихся шариата, – сукук.

Предпосылки появления

Непрерывное развитие мирового рынка и постоянная асимметрия национальных финансовых систем (например, различные ставки налогообложения, различия в валютном контроле и регуляторных требованиях, стабильность валюты и т.п.) являются предпосылкой для международного движения капитала.

Для создания "моста" между разными финансовыми системами, как правило, создаются новые финансовые инструменты или даже целые конструкции, позволяющие трансформировать денежные потоки так, чтобы удовлетворить требования обеих сторон (донора и реципиента капитала).

Сегодня мы расскажем об одном необычном для наших рынков капитала инструменте, который называется "сукук" (иногда "исламская облигация").

Особенности исламской финансовой системы базируются на религиозном законе (шариате), запрещающем предоставлять средства под проценты, а также проводить финансовые спекуляции. Эти основные принципы и обусловили то, что использование традиционных и привычных для нас инструментов долгового финансирования невозможно.

Что же такое сукук?

Сукук – это исламский финансовый инструмент (сертификат участия), являющийся своеобразным перевоплощением облигации, к которой мы так привыкли. Сукук стали популярными в конце прошлого века в Малайзии, где и состоялся их первый выпуск.

Перспективность данного инструмента нетрудно оценить через призму емкости его рынка – согласно данным Совета по исламским финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board, IFSB), в 2021 году общий объем сукук в обращении составил более $700 млрд. Иными словами, этот инструмент обладает большим потенциалом с точки зрения привлечения капитала отечественными компаниями.

Какие бывают сукук и примеры их использования

Независимо от конкретного типа сукук, все они имеют такие общие черты:

отношения между сторонами сукук должны быть партнерскими;

должна быть определенность относительно предмета партнерства;

деньги не могут возникать из денег (деньги не могут являться самим товаром);

доходы должны появляться от инвестиций или торговли;

доходы не должны быть случайными;

используется специальная проектная компания (эмитент сукук).

В соответствии со стандартами Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (англ. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI), существует 14 типов сукук, среди которых наиболее распространенным (свыше половины всех выпусков) является сукук-мурабаха.

В основе сукук-мурабаха (Sukuk al-Murabaha) — контракт мурабаха, являющийся эквивалентом понятного для нас товарного кредита. Работает это следующим образом: создается специальная проектная компания, которая будет выпускать сукук. За полученные средства от размещения сукук покупается определенный актив (недвижимость, оборудование, корпоративные права и т.п.), который продается другой стороне с маржой в рассрочку.

Теперь давайте проанализируем, что произошло в пределах приведенного примера:

заемщик получил не деньги в долг, а сразу актив, который он хотел приобрести;

эмитент сукук получит не процентный доход за пользование денежными средствами, а доход от продажи актива, который предопределен (цена контракта);

рассрочка платежей по контракту имеет график погашения задолженности;

непосредственно инвестор получит дивиденды от торговой деятельности эмитента.

Таким образом все стороны достигли своей цели и при этом не нарушены требования шариата.

Также заслуживает внимания сукук-мудараба (Sukuk al-Mudaraba), по которому одна сторона (финансовый партнер) предоставляет капитал (средства), а другая (управляющий партнер) – бизнес-идею, человеческий ресурс и т.д. Такой тип сукук подходит в случаях, когда нет одного конкретного актива, а речь идет о каком-то бизнесе.

Распределение прибыли происходит на основе начальной договоренности, но, как правило, имеет соотношение 90:10. Если же бизнес-проект несет убытки, то каждая сторона рискует в той части вклада, которую она осуществила: одна сторона – внесенными средствами, а другая – потраченными усилиями.

Похожим на предыдущий тип сукук является сукук-мушарака (Sukuk al-Musharaka), который предусматривает совместное финансирование и участие в управлении обеих сторон. Прибыль и убытки таких проектов распределяются между сторонами пропорционально их вкладам.

Читайте также

Первый выпуск сукук в Европе (в Саксонии-Анхальт – федеральная земля в Германии) состоялся в 2004 году в размере 100 млн евро в виде сукук-иджара (Sukuk al-Ijara), в основе которых — договор лизинга. Данные сукук имели следующую структуру: Министерство финансов продало несколько зданий специальной проектной компании (созданной в Нидерландах) с их обратной арендой.

Это был первый успешный случай выпуска сукук не в мусульманской стране. На сегодняшний день лидером по выпуску сукук в Европе является Великобритания, что обусловлено по меньшей мере двумя причинами: во-первых, данное государство имеет тесную историческую и экономическую связь со странами Персидского залива; во-вторых, мощная финансовая инфраструктура Великобритании обеспечила ей роль трансформатора денежных потоков – Лондонская фондовая биржа является крупнейшей биржей по обороту сукук в Европе.

Перспективы применения сукук украинскими компаниями

Ключевым фактором успешного привлечения средств с использованием сукук является понимание ограничений именно в деятельности инвесторов и их отношение к финансовым спекуляциям.

Учитывая специфичность выпуска данного инструмента, украинским компаниям, которые намерены привлечь средства с помощью сукук, целесообразно строить свои финансовые модели трансграничными, то есть отдельные участники процесса должны находиться в разных странах. При этом украинской стороне средства будут поступать в виде привычных инвестиций в уставный капитал компаний или в пределах торговых операций.

В данном контексте особую роль для украинских компаний приобретают услуги инвестиционных фирм и советников, способных структурировать подобные соглашения.

Кстати, в Украине уже была попытка провести привлечение средств с использованием сукук. Так, в 2009 году планировался выпуск сукук объемом 500-600 млн евро с целью финансирования строительства участка железной дороги европейского образца протяженностью 86 км от Львова до границы с Польшей (проект "Евроколея").

Учитывая, что сумма выпуска сукук измеряется по меньшей мере десятками миллионов долларов (а для инвесторов из таких стран, как ОАЭ и Саудовская Аравия, сумма выпуска должна быть не менее $100 млн), данный инструмент может быть интересен также малому и среднему бизнесу в случае использования так называемых компаний-накопителей. Такие компании используются тогда, когда невозможно провести сделку в интересах только одной компании из-за слишком малого объема финансирования "в одни руки". Как правило, такими компаниями-накопителями выступают банки или инвестиционные фирмы, привлекающие средства от своего имени, а уже затем распределяющие их между разными проектами малого и среднего бизнеса (это довольно распространенная модель для финансирования проектов в Казахстане).

Выводы

Сукук – эффективный и понятный финансовый инструмент для инвесторов из стран, придерживающихся шариата, что обусловлено участием таких инвесторов в проектной компании, проводящей инвестиционную или торговую деятельность. Для украинских компаний, нуждающихся в капитале для восстановления или расширения своей деятельности, это дополнительный инструмент на условиях партнерства, который позволит диверсифицировать источники финансирования.

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net