По словам экспертов крупной трейдинг-платформы BMFN, существует всего три причины, почему Форекс особенно популярен в нестабильное время

На правах спонсорства

В отличие от фондового, валютный рынок позволяет заработать в любой ситуации, а во время экономического кризиса даже набирает обороты. Опытные трейдеры виртуозно “играют” как на росте курса, так и на его катастрофическом падении, максимально используя открывающиеся огромные перспективы.

По словам экспертов крупной трейдинг-платформы BMFN, существует всего три причины, почему Форекс особенно популярен в нестабильное время и рассказывают, как на нем заработать.

Высокая волатильность курса

Заработок трейдера – это курсовая разница, которая возникает при движении пары выбранных валют в одном из направлений. Независимо от того, падает валюта или растет, если трейдер правильно спрогнозировал движение, он получает профит. Во время “штиля” на финансовых рынках, движение курсов находится в очень коротком диапазоне, поэтому доход инвестора сильно ограничен.

В кризисных ситуациях курсы обычно меняют направление и делают это стремительно. Опытный аналитик, внимательно отслеживающий тренд и новости ключевых экономик, способен не просто точно предсказать поведение рынка, но и спрогнозировать будущие события с наивысшей долей вероятности. Тем более, что большая волатильность курса здорово приумножает доходы, поскольку валюты за день “шторма” могут меняться так же, как за месяц движения в “штиль”.

Отсутствие ограничений на покупку валюты

Еще одно важное отличие Форекс от фондовых бирж – отсутствие ограничений в покупке валюты и работа на мировом уровне. Объем ежедневных торгов (по приблизительным оценкам) достигает 3 триллионов долларов. Это огромная сумма, не имеющая фактической привязки к внешним факторам, как, например:

границы государств;

физический продукт;

услуги транспортировки, хранения или производства;

таможенные барьеры;

падение и рост производства;

политические скандалы и пр.

Рынок работает независимо и в любой ситуации помогает инвесторам реализовывать свои стратегии. При этом чутко реагирует на экономическую конъюнктуру - любая входящая информация может спровоцировать лавинообразный рост или падение, на которых опытные трейдеры и делают большие деньги.

Простой вход на рынок

Форекс – отличный инструмент для частных инвесторов. Старт тут намного проще, плюс порог для входа - 50-100 долларов, с которых можно получить хорошие дивиденды. Движение курса реально спрогнозировать, опираясь на качественную аналитику. Но совершайте сделки только, если аргументы в пользу вашего выбора очевидны. Удачных торгов!

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