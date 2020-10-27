Доля в Роснефти снова принесла убыток британской BP

Доля в российской Роснефти снова оказалась убыточной для британской нефтяной компании BP. Об этом пишет The Bell.

Всего за 9 месяцев BP получила от Роснефти $533 млн убытков. Но за тот же период прошлого года прибыль от доли составила $1,77 млрд.

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На долю ВР в третьем квартале пришлось 858 тысяч баррелей жидких углеводородов в сутки из добычи Роснефти, что ниже показателя годом ранее (920 тысяч баррелей в сутки).

Несмотря на это, квартальные результаты BP значительно превзошли ожидания аналитиков: в третьем квартале компания смогла выкарабкаться в прибыль после провального (убыток $6,7 млрд) второго квартала и не допустить убытка в смежных кварталах.

Прибыль BP в третьем квартале составила $100 млн, тогда как аналитики Refinitiv предсказывали убыток в $347 млн. Основной фактор прибыли — восстановление цен на нефть.

Доналоговый квартальный убыток BP от участия в Роснефти составил $244 млн против $723 млн прибыли годом ранее.

BP – британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Летом 2006 года ВР стала акционером Роснефти. Сейчас у нее 19,75%

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Наталия Софиенко

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