Доля в Роснефти снова принесла убыток британской BP
Доля в российской Роснефти снова оказалась убыточной для британской нефтяной компании BP. Об этом пишет The Bell.
Всего за 9 месяцев BP получила от Роснефти $533 млн убытков. Но за тот же период прошлого года прибыль от доли составила $1,77 млрд.
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На долю ВР в третьем квартале пришлось 858 тысяч баррелей жидких углеводородов в сутки из добычи Роснефти, что ниже показателя годом ранее (920 тысяч баррелей в сутки).
Несмотря на это, квартальные результаты BP значительно превзошли ожидания аналитиков: в третьем квартале компания смогла выкарабкаться в прибыль после провального (убыток $6,7 млрд) второго квартала и не допустить убытка в смежных кварталах.
Прибыль BP в третьем квартале составила $100 млн, тогда как аналитики Refinitiv предсказывали убыток в $347 млн. Основной фактор прибыли — восстановление цен на нефть.
Доналоговый квартальный убыток BP от участия в Роснефти составил $244 млн против $723 млн прибыли годом ранее.
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