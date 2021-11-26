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По прогнозам исследовательского центра Juniper Research, к концу 2021 года количество пользователей открытого банкинга (Open Banking) во всем мире достигнет 36 млн. Это почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Украина же только делает первые шаги по внедрению технологии Open Banking на отечественном рынке. Так, 1 августа текущего года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 1591-ІХ "О платежных услугах". Большинство положений Закона № 1591-ІХ начнут действовать с августа 2022 года, в то время как раздел об открытом банкинге вступит в силу только в 2025 году.

Что такое Open Banking

Концепция открытого банкинга обязывает банки делиться через API (Application Programming Interfaces) клиентскими данными, которые ранее были эксклюзивной собственностью каждого отдельного финучреждения, с поставщиками сторонних сервисов: финтех- и IT-компаниями, маркетплейсами, стартапами, информационными платформами и т.п.

Это создает невероятное количество возможностей для создания инновационных финансовых решений, продуктов и услуг, конечным бенефициаром которых станет клиент, то есть конечный потребитель.

Таким образом, Open Banking способствует развитию конкуренции и развитию технологий в банковском секторе, а также создает равные условия для всех игроков финансового рынка.

Перспективы внедрения открытого банкинга

Украинские банки не горят желанием открывать свои API для сторонних сервисов и финтех-компаний, по сути, являющихся для них конкурентами.

Под видом защиты пользователей банкиры тормозят прогресс и всеми силами пытаются сохранить монополию на клиентские данные, успешно монетизируя их и заставляя клиентов дольше и сложнее получать информацию по своим счетам.

Так, один из инновационных банков Украины хоть и имеет открытое коммерческое API для получения информации про выписки и состояние клиентских счетов, фактически запрещает его использование FinTech-стартапами.

В то же время, внедрение Open Banking открывает для финтех-компаний новые возможности и перспективы

улучшение финансовых сервисов, таких как платежи, заявки на кредиты, бюджетирование, системы скоринга и т.д.

замена медленного процесса сбора документов в банках на мгновенное и, главное, безопасное получение всей необходимой информации;

полученные данные — мощный источник информации, который может использоваться для принятия решений о выдаче займов, при этом кроме считывания, никакие другие действия с клиентскими данными невозможны.

В Европе директива PSD2 дала зеленый свет многим интересным FinTech-стартапам и сервисам, один из которых уже добрался до украинского рынка. Имя ему — Wurmie.

Новый финтехсервис Wurmie

Основанный в 2019 году, сервис Wurmie активно используется на рынках Польши и Испании, а с недавних пор еще и в Украине. За это время сервис показал себя как удобный, надежный и эффективный инструмент для кредиторов, особенно МФО. Его данные могут использоваться финансовыми компаниями для идентификации личности заемщика, оценки его платежеспособности, точной сегментации и анализа финансового поведения. В настоящее время сервис не имеет аналогов на украинском рынке.

Wurmie использует собственный софт для скрин-скрепинга (screen scraping) банковских счетов с согласия клиентов, благодаря чему компании-партнеры сервиса получают:

Точную, быструю и безопасную онлайн-идентификацию клиентов путем автоматического считывания их личных данных непосредственно из банков.

Процесс идентификации занимает всего 2 секунды и позволяет проверить достоверность указанной клиентом информации, избежать мошенничества и исключить случаи использования чужих и фиктивных данных.

Финансовый отчет по клиенту в режиме реального времени.

Он дает возможность оценить финансовое положение заемщика за счет просмотра периодичности и размера получаемой им заработной платы, соотношения доходов к расходам, а также анализа сумм остатка денежных средств на начало и конец определенного периода.

Классификацию расходов клиента.

Предоставляет доступ к перечню категорий расходов и доходов клиента, а также периодичности и объему транзакций в рамках каждой из них, что позволяет составить точный портрет заемщика, спрогнозировать его поведение и предлагать кредиты под определенные нужды.

Таким образом использование Wurmie позволяет сократить количество и время проверок, минимизировать риски и повысить доходность за счет улучшения качества клиентов, повышения среднего чека и снижения расходов на верификацию. А главное — несмотря на то что Open Banking заработает в Украине лишь в 2025 году, финансовые организации, особенно МФО, могут получать необходимые данные уже сегодня. Ведь есть Wurmie — надежный и эффективный инструмент проверки платежеспособности клиентов.

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