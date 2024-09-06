Fitch повысило кредитный рейтинг Украины после реструктуризации евробондов

Первое из рейтинговых агентств повысило кредитный рейтинг Украины в национальной валюте до CCC+

Фото: EPA / JUSTIN LANE

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины в национальной валюте по CCC- (класс дефолта с малой вероятностью роста) до CCC+ (класс существенного риска) после завершения реструктуризации долга по еврооблигациям. Об этом сообщается на сайте агентства.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В то же время Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Отмечается, что успешное завершение реструктуризации еврооблигационного долга Украины является лишь частью продолжающегося более широкого эпизода реструктуризации, поскольку правительство объявило о приостановлении платежей по дополнительным обязательствам.

Агентство присвоило новым облигациям рейтинг CCC, соответствующий ожидаемому суверенному РДЭ Украины в иностранной валюте. Это решение учитывает отсрочку выплат основного долга до 2029 года и умеренные купонные выплаты в ближайшие годы.

Fitch прогнозирует, что общий государственный долг Украины составит 89,6% ВВП в 2024 году, что ниже предыдущего прогноза в 92,5%. Однако Fitch предостерегает, что страна все еще сталкивается с существенными финансовыми вызовами из-за продолжающейся войны и зависимости от внешней помощи.