Fitch підвищило кредитний рейтинг України після реструктуризації євробондів

Перше з рейтингових агентств підвищило кредитний рейтинг України в національній валюті до CCC+

Фото: EPA / JUSTIN LANE

Рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України в національній валюті з CCC- (клас дефолту з малою ймовірністю зростання) до CCC+ (клас істотного ризику) після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями. Про це повідомляється на сайті агентства.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Водночас Fitch підтвердило кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні RD (обмежений дефолт). Зазначається, що успішне завершення реструктуризації єврооблігаційного боргу України є лише частиною ширшого епізоду реструктуризації, що триває, оскільки уряд оголосив про призупинення платежів за додатковими зобов'язаннями.

Агентство присвоїло новим облігаціям рейтинг CCC, що відповідає очікуваному суверенному РДЕ України в іноземній валюті. Це рішення враховує відтермінування виплат основного боргу до 2029 року та помірні купонні виплати в найближчі роки.

Fitch прогнозує, що загальний державний борг України складе 89,6% ВВП у 2024 році, що нижче попереднього прогнозу в 92,5%. Однак, Fitch застерігає, що країна все ще стикається з суттєвими фінансовими викликами через війну, що триває, та залежність від зовнішньої допомоги.