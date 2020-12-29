Кабмин разрешил начать проверки получателей соцвыплат
Правительство приняло постановление для начала проверок получателей соцвыплат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Принятый документ предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, возможность проверять информацию, сообщенную получателями государственной помощи, или рекомендовать провести дополнительную проверку таких данных.
В соответствии с Порядком, органы, осуществляющие государственные выплаты, получат доступ к информации на безвозмездной основе на основании заключенного договора с Минфином.
Также руководитель такого органа сможет определять уполномоченных лиц для предоставления им доступа на время выполнения ими полномочий.
- В 2019 году Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат.
- 25 августа 2020 года сообщалось, что Министерство социальной политики проведет дополнительные проверки правомерности получения субсидий украинцами.
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