Кабмин разрешил начать проверки получателей соцвыплат

Правительство приняло постановление для начала проверок получателей соцвыплат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Принятый документ предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, возможность проверять информацию, сообщенную получателями государственной помощи, или рекомендовать провести дополнительную проверку таких данных.

В соответствии с Порядком, органы, осуществляющие государственные выплаты, получат доступ к информации на безвозмездной основе на основании заключенного договора с Минфином.

Также руководитель такого органа сможет определять уполномоченных лиц для предоставления им доступа на время выполнения ими полномочий.

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Наталия Софиенко

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