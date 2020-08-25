Получателей субсидий будут активнее проверять. Кого могут лишить помощи

Министерство социальной политики проведет дополнительные проверки правомерности получения субсидий украинцами. Об этом сообщил советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала 1+1.

По результатам проверок некоторым украинцам могут прекратить выплаты субсидий. Тех, кто умышленно подал неверную информацию, могут обязать вернуть полученные средства.

"Если человек утаил какие-либо документы или подал неправильные документы, он должен будет вернуть (полученную субсидию). Подавая декларацию, "забыть" о своих доходах…это не очень правомерное действие. Другой вопрос — если ошибся работник системы социальной защиты. Тогда человека не лишат субсидии", — сказал Шамбир.

По его словам, проверки правомерности получения субсидий проводились и ранее, однако сейчас они будут более активными.

"Проверки проводятся постоянно и контроль за правильностью назначения субсидий осуществляется постоянно. Сейчас мы проводим дополнительные проверки, подключаем механизм верификации, когда проверяются и данные налоговой службы…То есть сейчас мы проведем более широкую проверку получателей субсидий", — отметил советник министра.

Он подтвердил, что в настоящее время субсидия учитывается в доходах семьи при начислении других социальных выплат.

"Субсидия на сегодняшний день уже выплачивается в денежной форме. То есть это тоже доход человека. Из этого дохода человек оплачивает коммунальные услуги", — сказал чиновник.

В июле правительство приняло постановление №632, предусматривающее, что при начислении государственной соцпомощи субсидия учитывается при расчете совокупного дохода семьи наряду с зарплатой, пенсией и стипендией.

В середине августа в Минсоцполитики сообщили о том, что в июле субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 млн домохозяйств, что на 1,5% больше, чем в июне (2,892 млн домохозяйств).

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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