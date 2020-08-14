В Украине стало больше получателей субсидий, средняя сумма уменьшилась
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в июле получили 2,934 млн домохозяйств, что на 1,5% больше, чем в июне (2,892 млн домохозяйств). Об этом сообщило Министерство социальной политики.
При этом средний размер субсидии, составлявший в июне 267,78 грн, в июле уменьшился до 256,73 грн (на 4,1%).
Обратились за субсидиями в июле 30 613 домохозяйств (в июне — 48 203 домохозяйства). Назначены субсидии в июле 17 253 домохозяйствам (в июне — 29 503 домохозяйствам).
Начислено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в июле на сумму 389,92 млн грн. Из этой суммы наличными было выплачено помощи на 379,55 млн грн, а в безналичной форме — на 10,37 млн грн.
Среди регионов наибольший средний размер субсидии — в Киеве (485,59 грн), Харьковской (338,98 грн) и Запорожской (329,98 грн) областях.
Наименьший средний размер такой помощи — в Закарпатской (137,8 грн), Черновицкой (158,87 грн) и Ивано-Франковской (189,47 грн) областях.
- В июле Кабмин утвердил порядок погашения задолженности бюджета по выплатам жилищных субсидий.
- Также в июле Кабмин изменил условия предоставления государственной соцпомощи.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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