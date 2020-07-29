Государство погасит долги по выплате субсидий

Кабинет министров утвердил порядок погашения задолженности бюджета по выплатам жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление правительство приняло 29 июля, написал в Telegram депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Речь идет о погашении задолженности, возникшей по состоянию на 1 января 2020 года.

До 2020 года субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлялись населению исполнителями услуг путем уменьшения платы за эти услуги. В дальнейшем такие расходы возмещались за счет субвенций из госбюджета местным бюджетам.

После внесения изменений в законодательство, с начала 2020 года субсидии и льготы предоставляются гражданам в денежной форме и финансируются за счет средств госбюджета.

Однако в госбюджете на 2020 год не была предусмотрена отдельная программа для погашения возникшей на 1 января 2020 задолженности за предоставленные населению субсидии и льготы.

Постановлением Кабмина от 29 июля предусмотрено, что погашение бюджетной задолженности перед исполнителями жилищно-коммунальных услуг по льготам и жилищным субсидиям будет осуществлено за счет средств бюджетной программы "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам".

В мае в правительстве рассказали о новых правилах начисления субсидий.

В июле стало известно, почему не все потребители получают монетизированные субсидии летом.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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