В Кабмине рассказали о новых правилах начисления субсидий

С мая изменился порядок выплат субсидий: за долги за коммуналку свыше 340 грн льготы отменят, но незаконные доначисления в платежках не будут считаться задолженностью. Об этом рассказал ТСН директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"Сейчас происходит начисление облгазами определенных сумм, которые являются не совсем законными. Это приведение к стандартным условиям, когда какие-то проценты или коэффициенты применяются. Когда начисления происходят по определенным нормам, которые не отвечают установленным правительством показателям", - пояснил он.

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Субсидию можно вернуть, погасив задолженность по коммуналке. Также для возврата льготы можно сделать реструктуризацию или обратиться в суд.

В мае 3 млн пользователям субсидии пересчитают автоматически. Повторно нести заявления и декларации о доходах должны внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья, и люди, которые не проживают по месту регистрации. Также это касается тех, у кого изменился состав семьи в течение последнего года или есть трудоспособные лица с доходами меньше, чем минимальная зарплата.

Для оформления субсидий с мая будут брать доходы за третий-четвертый квартал 2018 года. Подать заполненные документы можно по традиционной или электронной почте. Потом нужно прийти и подписать документы.

Оформить субсидию можно и не выходя из дома, но для этого нужно иметь электронную подпись.

По данным Минсоцполитики, около 25% получателей субсидии в наличной форме не оплатили коммуналку вовремя.

Министр соцполитики Андрей Рева заявлял, что субсидианты, допускавшие просрочку с оплатой, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме.