Монетизация субсидий. Почему не все потребители получили выплаты

До завершения периода карантина срок действия субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет продлеваться автоматически. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко в эфире телеканала "1+1".

Почему некоторым гражданам субсидии не выплачивают летом

Если в летний период некоторые потребители не получили выплат по монетизированной субсидии, то это не означает отмены этой льготы. Большинству потребителей субсидию переоформили автоматически и она действует.

В связи с тем, что в неотапливаемый период суммы платежей за жилищно-коммунальные услуги значительно меньше, многим домохозяйствам на летний период субсидия не предоставляется. С началом нового отопительного сезона платежи за услуги ЖКХ и размеры субсидий увеличатся, после чего граждане получат выплаты.

Удостовериться в наличии субсидии можно онлайн. Для этого нужно зайти на соответствующий сайт https://subsidii.ioc.gov.ua и ввести свой домашний адрес. Там же можно проверить суммы таких выплат за весь период начисления.

Какие категории граждан могут быть лишены субсидий

Как сообщает Finance.ua, в 2020 году лишиться права на получение жилищно-коммунальных субсидий могут:

- арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду;

- лица, совершившие единовременную покупку (или оплатившие услуги) на сумму более 50 000 грн;

- владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее 5 лет (исключение составляют машины, выданные соцорганами);

- должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 340 грн;

- лица, которые в течение 12 месяцев до обращения за субсидией получили наследство или иным способом получили право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;

- владельцы жилых помещений с большой площадью (квартиры более 120 кв. м, а дома – 200 кв. м);

- лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости как безработные. Таким гражданам будет автоматически причислено к доходу 3 прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии.

Сколько семей получают субсидии

В июне субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,891 миллиона домохозяйств. Средний размер субсидии составил 267,78 грн.

Общий объем выплаченных в июне субсидий - 371,8 млн грн. Из них 363 млн грн было выплачено в наличной форме, а 8,8 млн грн - в безналичной.

Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве (472 грн), а наименьший - в Закарпатской области (131,8 грн).

В период карантина более чем трем миллионам домохозяйств автоматически (без их обращения) переназначили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В апреле Минфин определил банки для выплат зарплат бюджетникам, субсидий и пенсий.

В июне стало известно о том, что Кабмин хочет отказаться от безналичного начисления субсидий.

Виктор Рясной

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