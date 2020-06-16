Кабмин хочет убрать возможность безналичного начисления субсидий

В правительстве предлагают выплачивать жилищные субсидии только наличными деньгами. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров, которая сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Как сообщил Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, в интервью издания "Буквы", рассматриваться парламентом, она, скорее всего, будет в четверг, 18 июня.

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Что именно предлагают изменить:

- адресная социальная помощь (например, малообеспеченным семьям) будет оказываться только тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах;

- жилищные субсидии будут выдаваться только наличкой;

- украинцев из малообеспеченных семей будут стимулировать к поиску работы, в том числе предлагая финансовую помощь для открытия собственного дела.

Кроме того, в Кабмине хотят реорганизовать институт социального инспектирования, который предполагает проведение проверок и общий надзор со стороны государства. Таким образом правительство хочет избежать возможных злоупотреблений при получении помощи от государства.

СПРАВКА. Жилищная субсидия - это помощь от государства, которая предоставляется для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Право на ее получение имеет та украинская семья или гражданин Украины, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем превышают 15% ежемесячного совокупного дохода. С 2018 года субсидия предоставляется, начиная с месяца обращения за ней и до даты завершения отопительного сезона, но не более, чем на 12 месяцев.

Сейчас согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий жилищная субсидия предоставляется как в наличной, так и в безналичной форме. Если человек получает субсидию наличными деньгами, он может написать заявление в местный орган социальной защиты (собес), попросив перевести его со следующего месяца на безналичную форму расчетов. Кроме того, если размер жилищной субсидии превышает 5000 грн в месяц, то выплачиваться она будет также в безналичной форме.

Таким образом, на сегодняшний день субсидия может перечисляться на счет в Ощадбанке (в этом случае она увеличивается на 0,7%, чтобы покрыть банковскую комиссию) или выплачиваться наличкой через отделения Укрпочты - по желанию получателя.

С 1 января текущего года украинцы получили право переходить на наличную форму выплату жилищных субсидий в любое время. Раньше разрешалось подавать заявления только до 15 октября.

В марте в Минсоцполитики объявили, что на период карантина для получателей субсидии будет установлена дополнительная компенсация за оплату коммунальных услуг.

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