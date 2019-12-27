Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий

С 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Решение принято сегодня, 27 декабря, на заседании правительства.

"Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - говорится в сообщении.