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Кабмин изменит правила предоставления субсидий

Кабмин изменит правила предоставления субсидий
13.12.2019, 18:16

Льготникам хотят дать возможность менять форму получения субсидии, если поставщик услуг некачественно выполняет свою функцию

Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления монетизированных субсидий, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период. Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Министерство сейчас инициирует внесение изменений в порядок предоставления льгот в денежной форме для того, чтобы дать возможность льготникам не только до 15 октября изменять форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона", - сказал он.

Чиновник пояснил, что принятие таких изменений позволит льготнику в любой период изменить форму предоставления льготы, если по каким-то причинам поставщик услуг несвоевременно и некачественно выполняет свою функцию.

"На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти, мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020-го те льготники, которые хотят перейти на наличную форму (предоставления льгот - ред.), могли это сделать в любой момент" , - отметил замминистра.

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