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Карантин. Получателям субсидий компенсируют часть расходов

Карантин. Получателям субсидий компенсируют часть расходов
23.03.2020, 10:29

В Минсоцполитики заявляют, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию - в среднем около 300 грн

Для 3 млн получателей субсидии будет установлена дополнительная компенсация за оплату коммунальных услуг на период карантина. Об этом сегодня на брифинге заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, на ближайшем заседании правительства Минсоцполитики предложить принять решение о дополнительной компенсации расходов для 3 млн домохозяйств (речь идет о тех, кто сегодня получает субсидию) на оплату отдельных компослуг в период карантина.

"Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления еды, подогрева воды, использования горячей и холодной воды… Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн", - сообщила Лазебная.

  • Ранее о возможности компенсации заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поручил профильным министерствам определить процент возмещения за услуги ЖКХ. 
  • 17 марта НКРЭКУ утвердила снижение тарифов на тепло для 22 теплоснабжающих компаний на 11,7% по сравнению с действующими с 17 января.
Тарасовский Юрий, Шмыкова Александра
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субсидии коронавирус коммуналка
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