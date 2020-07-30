Кабмин изменил условия предоставления государственной соцпомощи

Кабинет министров внес изменения в условия предоставления государственной соцпомощи и решил учитывать субсидию при расчете совокупного дохода семьи наряду с зарплатой, пенсией и стипендией. Об этом говорится в постановлении правительства №632 от 22 июля.

Какие доходы будут учитываться при расчете совокупного дохода семьи

При расчете среднемесячного совокупного дохода будут учитываться следующие доходы:

- зарплата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физлиц;

- денежное обеспечение военнослужащих;

- пенсия;

- стипендия (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);

- соцвыплаты, назначаемые органами соцзащиты населения (в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг);

- пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондом соцстрахования;

- денежные переводы, полученные из-за границы;

- другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда, а также другие доходы, задекларированные физлицом.

Какие доходы не будут учитываться при расчете совокупного дохода

- часть помощи при рождении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;

- часть помощи при усыновлении ребенка, выплата которой осуществляется единовременно;

- единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня";

- государственная соцпомощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

- помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

- ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- компенсация услуги "муниципальная няня", выплачиваемая получателю такой услуги;

- государственная соцпомощь, которая выплачивается с надбавкой для ухода за ребенком с инвалидностью подгруппы А.

Что еще изменится при предоставлении государственной соцпомощи

Изменятся и нормы относительно помощи одиноким матерям. Помощь не будет предоставляться в случаях, если:

- в семье есть лицо, достигшее 18 лет, которое официально не работает и не учится;

- если в течение года до обращения матери за помощью кто-либо из членов семьи приобрел земельный участок, квартиру, оплатил ремонт или осуществил разовую оплату на сумму от 50 000 грн;

- если в собственности семьи есть еще одна квартира (данная норма не касается переселенцев из Крыма и ОРДЛО);

- если семья имеет автомобиль не старше 15 лет;

- если совершеннолетний член семьи в течение шести месяцев не трудоустроился, то размер пособия одинокой матери уменьшается на 50%, если в течение года - на 75%.

Таким образом, теперь получить соцпомощь станет сложнее. Это сможет сделать лишь человек с маленьким ребенком без автомобиля, без земли и покупок на сумму более 50 000 грн.

В начале нынешнего года Кабмин решил компенсировать задержки по соцвыплатам и зарплатам .

Также в начале года Кабмин изменил условия отбора банков для выдачи пенсий и зарплат бюджетникам.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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