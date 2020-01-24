Кабмин решил компенсировать задержки по соцвыплатам и зарплатам

В Кабинете министров предлагают ввести компенсации за нарушение сроков выплаты зарплат, пенсий, стипендий и соцвыплат. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", - написал Гончарук.

В список вошли: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан.

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