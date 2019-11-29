Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине резко выросла задолженность по выплате зарплат

В Украине резко выросла задолженность по выплате зарплат
29.11.2019, 08:27

За месяц сумма задолженности по зарплатам увеличилась почти на 10%

На 1 ноября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3,44 млрд грн, что на 9,5% больше, чем на 1 октября. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий выросла за месяц на 15,8% и составила 2,28 млрд грн. С 1 января эта сумма увеличилась на 56,6%. Среди них самые большие долги перед работниками промышленных предприятий - 1,88 млрд грн (за месяц выросли на 18%, а за год – на 62%); профессиональной, научной и технической сферы - 133,4 млн грн (+14,2% за месяц и 27,8% с января); транспортной отрасли - 68,5 млн грн (+2% за месяц и +47,9 с января)

В Госстате отмечают, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

  • 7 ноября президент Владимир Зеленский подписал изменения к бюджету на 2019 год, в котором предусмотрен 1 млрд грн на программу "Реструктуризация угольных шахт". Согласно пояснительной записке к документу, это позволит выплатить зарплаты шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.
  • Кроме того, Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медикам.

Напишите нам
зарплата долги по зарплате Госстат
Комментарии
Последние новости
 