В Украине резко выросла задолженность по выплате зарплат

На 1 ноября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3,44 млрд грн, что на 9,5% больше, чем на 1 октября. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий выросла за месяц на 15,8% и составила 2,28 млрд грн. С 1 января эта сумма увеличилась на 56,6%. Среди них самые большие долги перед работниками промышленных предприятий - 1,88 млрд грн (за месяц выросли на 18%, а за год – на 62%); профессиональной, научной и технической сферы - 133,4 млн грн (+14,2% за месяц и 27,8% с января); транспортной отрасли - 68,5 млн грн (+2% за месяц и +47,9 с января)

В Госстате отмечают, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.