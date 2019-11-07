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Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019

Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019
07.11.2019, 15:42

Президент подписал закон, который позволит профинансировать программы министерств, а также обеспечить зарплаты шахтерами и соцвыплаты

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2283, который вносит изменения в госбюджет на 2019 год.

Согласно документу, предусматривается снижение плана доходов из-за отставания по поступлениям НДС на импортные товары и ввозной пошлине в результате сверхпланового укрепления гривни, что будет компенсировано сокращением расходов на обслуживание госдолга.

Изменения позволят профинансировать программы министерств, а также обеспечат зарплаты шахтерами и соцвыплаты, отмечается в пояснительной записке к документу.

В частности, в бюджете добавили 1 млрд грн на программу "Реструктуризация угольных шахт". Согласно пояснительной записке к документу, это позволит выплатить зарплаты шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Предусмотрено увеличение на 1,4 млрд грн обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.

Увеличены на 300 млн грн расходы по госпрограмме доступного жилья для внутренне перемещенных лиц, на 200 млн грн - на приобретение жилья для участников АТО и ООС.

На 500 млн грн увеличено финансирование резервного фонда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, на 354,6 млн грн вырастет финансирование для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; на 787 млн грн - для лиц с инвалидностью, чтобы улучшить обеспечение техническими и другими средствами реабилитации.

Финансирование на содержание автодорог общего пользования увеличили почти на 1,17 млрд грн. В частности, на строительство магистрали через Днепр в Запорожье (трасса Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь выделена сумма 750,6 млн грн.

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госбюджет-2019
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