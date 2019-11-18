Минздрав нашел 731 млн грн на зарплаты медикам

Кабинет министров поддержал перераспределение 731 млн грн из резерва медицинской субвенции. Эти средства будут направлены на погашение задолженности по зарплатам медикам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве уточнили, что теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медучреждения.

Вопрос о задолженности зарплат медикам, как отметили в Минздраве, возникает ежегодно во второй половине года.

"Это следствие той системы финансирования, которую Минздрав Украины меняет. Результатом стало то, что там, где медучреждения получают оплаты от Национальной службы здоровья Украины, не только забыли о задолженности зарплат, но и смогли до трех раз повысить доход медперсонала. Это касается всей первичного звена в стране", - отметили в ведомстве и добавили, что с полным внедрением реформы, медсубвенция перестанет существовать, а вместе с ней и вопрос задолженностей зарплат.

В министерстве напомнили, что большинство заведений уже в апреле 2020 перейдут на модель финансирования "деньги ходят за пациентом".

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