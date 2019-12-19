Зеленский подписал закон о верификации соцвыплат

Президент Владимир Зеленский 18 декабря подписал Закон "О верификции и мониторинге государственных выплат" № 324-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам авторов закона, он призван повысить адресность и эффективность госвыплат, содействовать развитию "справедливой системы социального обеспечения".

Документ определяет основные этапы верификации и мониторинга выплат, а также перечень информации, которая подается для верификации.

Ожидается, что закон будет способствовать повышению адресности госвыплат, рациональному использованию бюджетных средств, минимизирует потери бюджета от мошенничества в социальной сфере и автоматизирует проверку выплат.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года", - сказано в сообщении.

В ноябре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат. Проект авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева призван повысить адресность и эффективность госвыплат, содействовать развитию "справедливой системы социального обеспечения", а также обеспечить эффективное использование бюджетных средств. В начале декабря закон был принят парламентом с правками президента Владимира Зеленского.

Верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, поданной для назначения, начисления и осуществления государственных выплат (соцпомощи, субсидий, дотаций и пр.).