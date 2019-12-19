Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский подписал закон о верификации соцвыплат

Зеленский подписал закон о верификации соцвыплат
19.12.2019, 10:24

Законом регулируется осуществление верификации и мониторинга госвыплат

Президент Владимир Зеленский 18 декабря подписал Закон "О верификции и мониторинге государственных выплат" № 324-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам авторов закона, он призван повысить адресность и эффективность госвыплат, содействовать развитию "справедливой системы социального обеспечения".

Документ определяет основные этапы верификации и мониторинга выплат, а также перечень информации, которая подается для верификации.

Ожидается, что закон будет способствовать повышению адресности госвыплат, рациональному использованию бюджетных средств, минимизирует потери бюджета от мошенничества в социальной сфере и автоматизирует проверку выплат.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года", - сказано в сообщении.

Верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, поданной для назначения, начисления и осуществления государственных выплат (соцпомощи, субсидий, дотаций и пр.).

Напишите нам
Владимир Зеленский соцвыплаты верификация государственные выплаты мониторинг госвыплат
Комментарии
Последние новости
 