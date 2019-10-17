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Рада усилила контроль за государственными выплатами и субсидиями

Рада усилила контроль за государственными выплатами и субсидиями
17.10.2019, 14:40

Закон о мониторинге государственных выплат приняли в целом

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат.

"За" проголосовало 249 депутатов.

Проект авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева призван повысить адресность и эффективность госвыплат, содействовать развитию "справедливой системы социального обеспечения", а также обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

Верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, поданной для назначения, начисления и осуществления государственных выплат (соцпомощи, субсидий, дотаций и пр.).

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, документ определит основные этапы верификации и мониторинга выплат, а также перечень информации, которая подается для верификации.

Ожидается, что закон будет способствовать повышению адресности госвыплат, рациональному использованию бюджетных средств, минимизирует потери бюджета от мошенничества в социальной сфере и автоматизирует проверку госвыплат.

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субсидии Даниил Гетманцев государственные выплаты мониторинг госвыплат
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