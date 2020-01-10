Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Соцвыплаты по-новому. Что изменилось с 2020 года

Соцвыплаты по-новому. Что изменилось с 2020 года
10.01.2020, 11:49

Часть соцвыплат превратили из субвенций в бюджетные программы. В правительстве считают, что это ускорит выдачу средств населению

Министерство финансов с 1 января передало Министерству социальной политики контроль за частью выплат населению. Эти субвенции превратились в бюджетные программы, сообщает пресс-служба министерства.

"Речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и др., а также выплате льгот и жилищных субсидий на ЖКУ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме", - заявил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

По его словам, эти изменения позволят сократить путь прохождения средств из госбюджета до получателей социальных пособий, льгот и субсидий; своевременно реагировать на нужды населения; упростить процедуры администрирования этих расходов.

Музыченко заявил, что благодаря принятым решениями, правительство сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня.

 

 

Напишите нам
субсидии соцвыплаты декретные помощь детям-сиротам
Комментарии
Последние новости
 