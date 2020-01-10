Соцвыплаты по-новому. Что изменилось с 2020 года

Министерство финансов с 1 января передало Министерству социальной политики контроль за частью выплат населению. Эти субвенции превратились в бюджетные программы, сообщает пресс-служба министерства.

"Речь идет о помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, малообеспеченным семьям, при рождении ребенка, одиноким матерям и др., а также выплате льгот и жилищных субсидий на ЖКУ и приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа в денежной форме", - заявил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

По его словам, эти изменения позволят сократить путь прохождения средств из госбюджета до получателей социальных пособий, льгот и субсидий; своевременно реагировать на нужды населения; упростить процедуры администрирования этих расходов.

Музыченко заявил, что благодаря принятым решениями, правительство сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня.