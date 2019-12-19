Кабмин одобрил запуск Государственной социальной службы

В 2020 году начнет работать Государственная социальная служба, которая будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров 18 декабря, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и что средства социальной сферы не являются предметом для мошенничества и манипуляций", - подчеркнула министр соцполитики Юлия Соколовская.

Ожидается, что запуск Государственной соцслужбы позволит проверять местные органы социальной защиты населения, которые назначают людям государственные выплаты и выявлять нарушения как со стороны должностных лиц, так и получателей. "Потому что сейчас местные управления соцзащиты фактически "проверяют" сами себя", - написала министр.

"Мировой опыт показывает, что даже самые лучшие практики имеют недостатки: например, в Великобритании более 1% получателей выплат получают их незаконно. При этом в Украине - из-за неразвитой систему контроля - это процент может оказаться значительно выше", - отметила она.

По словам Соколовской, в ноябре этого года впервые в истории Украины завершилась проверка получателей одного из пособий, которая обнаружила нарушений на более 30 млн грн. "И эта сумма - только за один месяц выплаты и только по одной программе выплат", - добавила министр.

Сообщается, что обнаруженные деньги должны пойти на поддержку малоимущих. "При эффективной работе Государственной социальной службы речь пойдет о сотнях миллионов гривень в год! Все эти деньги будут перераспределены на тех, кто нуждается", - резюмировала Соколовская.