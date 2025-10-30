Кабмин упростил Фонду инноваций процедуру закупки оборонных технологий
Фонд развития инноваций (Украинский фонд стартапов) получил право закупать беспилотники, робототехнику и разработки двойного назначения без проведения тендерных процедур (закупок/упрощенных закупок). Об этом сообщило Министерство экономики.
29 октября 2025 года Кабинет министров Украины принял изменения к пункту 9 "Особенности осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных законом Украины "О государственных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.
Упрощенная процедура касается закупок для экспериментального подразделения NEXT, которое занимается разработкой и тестированием военных технологий. Теперь Фонд сможет оперативно закупать специальные инновационные технологии – дроны, наземных роботов, водные платформы – непосредственно у производителей.
"Разработка и тестирование боевых дронов, наземных роботов, водных платформ требуют быстрого и гибкого снабжения компонентами. Традиционные процедуры закупок предполагают конкуренцию, а для реалий фронта необходимо осуществлять закупки преимущественно у производителей", – пояснил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.
Он отметил, что упрощение процедур позволит Фонду напрямую получать необходимые технологии и оборудование для более быстрого тестирования, адаптации и передачи военным, что, по его словам, усилит технологическое преимущество Украины и будет способствовать сохранению жизни защитников.
- 9 октября стало известно, что Норвегия через Фонд развития инноваций выделит 10 миллионов евро на гранты для создания оборонных технологий, которые планируется испытать в Украине.
