Кабмін спростив Фонду інновацій процедуру закупівлі оборонних технологій

Уряд дозволив Українському фонду стартапів купувати оборонні технології без тендерів для експериментального підрозділу NEXT

Фото: Міноборони

Фонд розвитку інновацій (Український фонд стартапів) отримав право закуповувати безпілотники, робототехніку та розробки подвійного призначення без проведення тендерних процедур (закупівель/спрощених закупівель). Про це повідомило Мінекономіки.

29 жовтня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив зміни до пункту 9 "Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування.

Спрощена процедура стосується закупівель для експериментального підрозділу NEXT, який займається розробкою та тестуванням військових технологій. Тепер Фонд зможе оперативно купувати спеціальні інноваційні технології – дрони, наземних роботів, водні платформи – безпосередньо у виробників.

"Розробка і тестування бойових дронів, наземних роботів, водних платформ потребує швидкого та гнучкого постачання компонентів. Традиційні закупівельні процедури передбачають конкурентність, а для реалій фронту необхідно здійснювати закупівлі переважно у виробників", – пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Він зазначив, що спрощення дозволить Фонду безпосередньо отримувати необхідні технології та обладнання для швидшого тестування, адаптації й передання військовим, що, за його словами, посилить технологічну перевагу України та сприятиме збереженню життя захисників.