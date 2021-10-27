KredoBank: "Своя карточка" – Правильная карточка

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Сейчас в Украине насчитывается 71 банк. Каждый из них пытается выделиться и предложить уникальные услуги клиентам, особенно в массовом сегменте, которым являются банковские карточки. Спрос на карточки постоянно растет, что требует от банков непрерывного совершенствования предложения. Однако поиск потребителями "своего" банка и действительно удобной карточки занимает много времени. Ведь дополнительные условия и скрытые комиссии за обслуживание настраивают клиентов против карточек и банкинга в целом.

KredoBank стремится изменить отношение украинцев к банковской сфере и показать, что условия могут быть простыми и прозрачными.

Правильный банкинг — Правильная карточка

KredoBank провел масштабное исследование конкурентов и желаний потребителей, результатом которого стал пакет банковских услуг под названием Правильная карточка. Основная цель карточки — прозрачные и понятные правила. Эта идея прослеживается на всех этапах: от функционального дизайна карточки до удобной конвертации валюты в смартфоне.

Внешний вид Правильной карточки необычный для украинских потребителей — его сделали вертикальным. Это облегчает использование — сразу понятно, как прикладывать к терминалу и использовать в банкомате.

Также стоит отметить, что в Правильной карточке важная информация находится на обратной стороне. И это также отличает ее от обычных платежных карточек. Клиент может фотографировать номер карточки и отправлять фото в мессенджерах, понимая, что все необходимые данные надежно защищены.

Что входит в пакет Правильной карточки

Бесплатное обслуживание. Одна из основных болей клиентов — списание средств за обслуживание карточки, когда клиент ее не использует. Конечно, комиссия в каждом банке разная, но снятие даже 2 грн может испортить настроение. Поэтому Правильная карточка обслуживается бесплатно.

Отсутствуют комиссии за снятие и зачисление средств. Еще один нюанс, который негативно настраивает потребителей — когда банки дополнительно списывают комиссию за снятие наличных или пополнение карточки. Поэтому начисление на Правильную карточку, переводы с карточки на карточку в пределах банка, переводы на любую сумму по реквизитам за пределы банка, снятие наличных во всех банкоматах Украины и кассе банка до 100 000 грн — без комиссии.

6% годовых на сберегательный счет. KredoBank поощряет клиентов откладывать деньги. С Правильной карточкой легко получать 6% годовых ежемесячно на остаток средств, которые хранятся на сберегательном счете. Потребитель может пополнять этот счет или снимать средства в любой момент. Сберегательный счет открывается автоматически при оформлении карточки.

Обмен валют в телефоне. Неприятно тратить обеденный перерыв, чтобы поменять деньги в обменнике или ждать в очереди в отделении банка. В онлайн-банкинге KredoBank курс значительно выгоднее, чем в отделениях, и доступен круглосуточно. Банк постоянно отслеживает курс, чтобы предложить своим клиентам лучший на рынке. В пакете сразу доступны три валютные счета — доллар США, евро, злотый.

Правильную карточку удобно оформить онлайн. Для этого нужно зайти в специальный раздел на сайте и заполнить форму: фамилия, имя и номер телефона. Далее с клиентом свяжется менеджер, поможет с оформлением и ответит на дополнительные вопросы. Забрать карточку можно в ближайшем отделении KredoBank.

Бонусная 1000 грн

Для поощрения своих клиентов KredoBank подготовил интересное предложение: за использование Правильной карточки банк начисляет бонусную 1000 грн.

Чтобы получить дополнительные средства, нужно ежемесячно получать начисления на карточку от 6000 грн и ежемесячно рассчитываться карточкой на сумму не менее 3000 грн. Эти условия необходимо выполнять в течение 6 месяцев, после чего банк начислит 1000 грн на сберегательный счет (первые 500 грн — после трех месяцев, еще 500 грн — после следующих трех).

Снять средства можно в любой момент, перечислив деньги со сберегательного счета на собственные текущие счета.

Марафон сбережений

Неужели сбережение денег может быть легким и веселым? Ведь отложить даже 100 гривен бывает непросто. KredoBank понимает это и помогает своим клиентам в достижении мечты: маленькими шагами — к большой цели.

Когда клиент открывает Правильную карточку, банк выдает ему сразу две платежные карточки: одну для счета в гривне, другую — для любого из трех валютных счетов (в долларах США, злотых или евро). Вместе с карточками потребитель получает цветные бланки с числами — суммами для сбережений. В произвольном порядке он выбирает и вычеркивает сумму, которую планирует сэкономить на этой неделе. Как игра в бинго, но лучше.

Для карточки со счетом в гривне на бланке 30 чисел от 120 до 600. То есть за 30 недель можно насобирать до 10 000 грн. Этой суммы достаточно, чтобы купить электросамокат или билеты на самолет.

Для карточки со счетом в валюте на бланке также 30 ячеек: с суммами от 5 до 70. Если клиент выбрал карточку со счетом в евро, за тридцать недель он сможет накопить до 1000 евро. Такая сумма открывает больше возможностей. Также отметим, что деньги можно сразу обменять в онлайн-банкинге KredoBank.

Играть в такое финансовое "бинго" можно с семьей, с друзьями или же самому — в любом случае будет весело и выгодно. Главное выбрать яркую мечту и не забывать в течение 30 недель выполнять условия марафона, тогда получится не только отложить необходимую сумму, но и насладиться процессом.