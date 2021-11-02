Mastercard позволит переводить деньги в соцсетях: как это работает

Платежный сервис Mastercard позволит принимать оплаты и переводить деньги в любой социальной сети или мессенджере. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Mastercard в сотрудничестве с компаниями iPay.ua и 4ек запускает сервис Жабка для физических лиц и бизнеса.

Он позволит предпринимателям принимать платежи и посылать квитанции об оплате, не покидая чата с клиентом в какой-либо социальной сети или мессенджере, а клиентам позволит удобно и безопасно оплачивать товары и услуги.

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Сервис также позволит делать денежные переводы с карты на карту любого украинского банка с помощью Apple Pay и Google Pay.

Жабка – это бесплатное мобильное приложение, которое активирует специальную клавиатуру на смартфоне для оплат и перевода средств. Воспользоваться сервисом можно в Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram Direct, LinkedIn и других социальных сетях. Сервис не сохраняет данные платежных карт.

Как это работает для бизнеса

Предпринимателю нужно раз в мобильном приложении указать данные компании — название магазина, ИНН или код ЕГРПОУ, IBAN для зачисления средств. Для того чтобы сформировать счет, предпринимателю достаточно переключиться в любом мессенджере на клавиатуру Жабка, ввести сумму покупки и подтвердить сделку. Сервис автоматически сформирует ссылку на оплату. По ссылке клиент попадет на страницу оплаты, где есть возможность рассчитаться с помощью Apple Pay, Google Pay, или ввести номер банковской карты вручную. Для оплаты клиенту при этом не нужно устанавливать приложение.

Комиссия за прием безналичных платежей для бизнеса составляет 2,7% от суммы покупки.

Как это работает для физических лиц

Чтобы отправить средства, необходимо переключиться на клавиатуру Жабка в мессенджере, ввести сумму перевода и подтвердить отправку, выбрав в Apple Pay или Google Pay карту Mastercard, с которой будут списаны деньги. Информация о переводе придет получателю в чат в виде ссылки.

Для получения перевода необходимо открыть ссылку и выбрать карту для зачисления средств из Apple Pay или Google Pay.

Комиссия за перевод, независимо от его суммы, составляет 3 грн. Максимальная сумма одного перевода – 25 000 грн.

Mastercard – глобальная технологичная компания платежной индустрии. Услугами Mastercard сейчас пользуются более 20 000 финансовых компаний по всему миру. По данным платежной системы, сейчас во всем мире используется 2,8 млрд карт Mastercard.

В феврале 2021 года компания анонсировала, что платежная система Mastercard начнет работать с несколькими криптовалютами.

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Наталия Софиенко

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