На правах рекламы

NEOBANK для бизнеса, работающий по лицензии ConcordBank и разработанный на базе открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, выпустил обновленное приложение и предлагает украинским предпринимателям нулевые тарифы на обслуживание счета и 0% на эквайринг.

В NEOBANK для бизнеса счет можно открыть удаленно по документам из "Дії" и управлять финансами бизнеса просто и удобно в телефоне из любой точки мира, ведь приложение имеет все базовые функции для полноценной работы.

В банке отмечают, что в нынешнее непростое время предпринимателям как никогда нужна поддержка в виде простых понятных тарифов и удобное приложение для управления средствами.

"Мы понимаем, что для нас это не прибыльная история, но весь украинский бизнес в таких условиях, и мы хотим поддержать этих смелых людей, которые продолжают работать и строят планы на будущее. Сейчас для всех нас самое важное – победа и поддержка работающего бизнеса", — говорит Елена Соседка, основатель открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, на базе которой разрабатывается NEOBANK для бизнеса.

Именно поэтому NEOBANK для бизнеса предложил для ФЛП нулевые тарифы:

· Бесплатное открытие и обслуживание счета, все гривневые платежи контрагентам и в бюджет — без комиссии.

· Специальное предложение на все виды эквайринга до конца лета: интернет-эквайринг — 0%, если оборот до 100 тыс. грн, после превышения — 0,65%, эквайринг в смартфоне — 0%, если оборот на точке до 50 тыс. грн/мес., после превышения — 0,6%.

Классический POS-терминал с встроенным ПРРО — без абонплаты за устройство до конца лета с комиссией 1,8%.

NEOBANK бесплатно выдает две платиновые карты — карту-ключ к счету ФЛП и личную. С бизнес-счета можно выводить выручку на личную карту, и как приятный бонус, можно снять до 10 тыс. грн в месяц без комиссии. А по карте-ключ доступны привилегии в путешествиях: страхование, Lounge Key и Fast Track International.

Кроме того, для каждого клиента будет доступен персональный менеджер, к которому всегда можно обратиться для решения сложных вопросов.

В банке рекомендуют бизнесу сейчас диверсифицировать риски и иметь бизнес-счета как минимум в двух банках. А поскольку в NEOBANK открытие счета и его обслуживание бесплатное, а также, что важно, нет привязки к физическому отделению банка, это отличный вариант еще одного счета для ФЛП.

NEOBANK для бизнеса ориентируется на ФЛП, которые работают в сфере услуг, например: салоны, химчистки, мастерские, а также на торговцев.

"Сейчас в приложении есть все функции, которыми чаще всего пользуются ФЛП. Через пару месяцев у нас будет возможность открывать валютные счета и появится веб-версия для работы на компьютере. Таким образом мы будем постепенно наращивать возможности комфортного обслуживания для наших клиентов и их бухгалтеров", — отмечает CEO NEOBANK для бизнеса Татьяна Дашевская.





NEOBANK для бизнеса работает по лицензии ConcordBank (АО "АКБ "КОНКОРД") и создан на базе первой в Украине открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, единую инфраструктуру которой формируют банк ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности "ДоброДій".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.