На правах рекламы

По мере того, как все больше игроков выходят на рынок криптовалют, майнинг становится более сложным и требует больше вычислительной мощности. В результате многие люди, которые раньше занимались майнингом криптовалют с использованием собственного оборудования, теперь считают его неустойчивым из-за высоких счетов за электроэнергию и износа оборудования. Поэтому облачный майнинг стал привлекательным вариантом.

Что такое облачный майнинг?

Облачный майнинг — это механизм, который использует арендованные облачные вычислительные мощности для добычи криптовалют, таких как биткойны, без установки и непосредственного запуска оборудования и соответствующего программного обеспечения. Компании, занимающиеся облачным майнингом, позволяют людям открывать счета по базовой цене и удаленно участвовать в процессе добычи криптовалюты, что делает майнинг доступным для большего числа людей во всем мире. Поскольку эта форма майнинга осуществляется через облако, такие проблемы, как обслуживание оборудования или прямые затраты на электроэнергию, уменьшаются. В общем, если вы хотите получить по-настоящему беспрепятственный опыт инвестирования, то облачный майнинг для вас.

Как начать облачный майнинг?

Хотите попробовать облачный майнинг? Вот основные шаги, которые необходимо выполнить, прежде чем приступить к работе.

Шаг 1. Выберите поставщика облачного майнинга

CGMD miner — популярная и мощная платформа для майнинга криптовалюты и отличный ресурс для получения пассивного дохода от криптовалюты. Платформа — одна из ведущих горнодобывающих компаний мира и ваш надежный партнер. Чтобы вывести его на новый уровень, CGMD miner представляет бесплатную программу майнинга биткойнов, которая позволяет вам пассивно зарабатывать биткойны. Они обещают открыть майнинг биткойнов для всех, независимо от технических знаний или финансовых ресурсов, без каких-либо условий. Как только вы добудете биткойны на сумму 12 долларов США, вы сможете перевести их на свой счет и торговать ими. Любая прибыль, которую вы получаете, принадлежит вам, и вы можете вывести ее на свой личный кошелек.

Преимущества платформы:

Зарегистрируйтесь и мгновенно получите бонус в размере 10 долларов.

Высокий уровень доходности и ежедневные выплаты.

Других сервисных или административных сборов нет.

Используя платформу, пользователи могут генерировать более 6 других валют.

Партнерская программа компании позволяет вам приглашать друзей и зарабатывать до 3000 долларов в виде реферальных бонусов.

Защита безопасности McAfee®. Cloudflare® Security Protection. Подкреплено 100% гарантией безотказной работы и превосходной круглосуточной технической поддержкой.

Шаг 2: Зарегистрируйте учетную запись

В этом примере мы выбираем CGMD miner в качестве поставщика облачного майнинга. theПерейдите к выбранному вами провайдеру и зарегистрируйтесь, чтобы создать новую учетную запись. Майнер CGMD предлагает простой процесс регистрации: все, что требуется для участия, — это ввести адрес электронной почты и создать учетную запись. После регистрации пользователи могут сразу же начать добывать биткойны.

Шаг 3. Приобретите контракт на добычу полезных ископаемых.

В настоящее время майнер CGMD также предлагает различные варианты контрактов на майнинг, такие как пакеты на 100, 500 и 1000 долларов. Каждый из них имеет уникальную рентабельность инвестиций и определенный период действия контракта.

Вы откроете еще больший пассивный доход при участии в следующих контрактах:

Получайте доход на следующий день после покупки контракта. Когда доход достигнет 100 долларов США, вы сможете вывести деньги на свой зашифрованный кошелек или продолжить покупку других контрактов.

Партнерская программа

Теперь майнер CGMD также запустил партнерскую программу — платформу, которая позволяет вам зарабатывать деньги, рекомендуя веб-сайт другим. Даже если вы не инвестируете, вы можете начать зарабатывать деньги. Пригласив определенное количество положительных рефералов, вы получите единоразовый фиксированный бонус до $3000. Благодаря неограниченному количеству рефералов ваш потенциал заработка тоже безграничен!

В заключение

Если вы ищете способы увеличить свой пассивный доход, то облачный майнинг — отличный способ сделать это. При правильном использовании эти возможности могут помочь вам увеличить свое криптобогатство в режиме "автопилота" с минимальными затратами времени. По крайней мере, они должны занимать меньше времени, чем любой тип активной транзакции. Пассивный доход — цель каждого инвестора и трейдера, и с майнером CGMD вы можете максимизировать свой потенциал пассивного дохода проще, чем когда-либо.

Если вы хотите узнать больше о майнере CGMD, посетите его официальный сайт.