Польша конфисковала средства со счетов посольства России в Варшаве

Власти Польши изъяли деньги со счетов российского посольства и торгового представительства после того, как средства на них были заморожены из-за подозрений в возможном использовании с целью отмывания или финансирования терроризма. Об этом заявил российский посол в Польше Сергей Андреев, пишет российский Коммерсант.

"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", – заявил российский посол.

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По его словам, на счетах находились значительные суммы в долларах США и польских злотых.

После этого банк Santander сообщил российскому посольству о прекращении сотрудничества с ним и закрыл счета.

Счета российского посольства в Польше были заморожены после вторжения России в Украину. В апреле этого года польские судебные исполнители заняли жилой комплекс на 100 квартир в Варшаве, находящийся в пользовании российского посольства, но переданный решением суда государственному казначейству республики.

Ранее в Польше было выслано 45 российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

Наталія Софієнко

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