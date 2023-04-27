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Польша конфисковала средства со счетов посольства России в Варшаве

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 11:26
Польша конфисковала средства со счетов посольства России в Варшаве - Фото
Здание посольства России в Варшаве. Фото: poland.mid.ru

Власти Польши изъяли деньги со счетов российского посольства и торгового представительства после того, как средства на них были заморожены из-за подозрений в возможном использовании с целью отмывания или финансирования терроризма. Об этом заявил российский посол в Польше Сергей Андреев, пишет российский Коммерсант.

"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", – заявил российский посол. 

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По его словам, на счетах находились значительные суммы в долларах США и польских злотых.

После этого банк Santander сообщил российскому посольству о прекращении сотрудничества с ним и закрыл счета.

Счета российского посольства в Польше были заморожены после вторжения России в Украину. В апреле этого года польские судебные исполнители заняли жилой комплекс на 100 квартир в Варшаве, находящийся в пользовании российского посольства, но переданный решением суда государственному казначейству республики.

Наталія Софієнко
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польша посольство россии
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