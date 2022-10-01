Продукты питания еще подорожают на 10-15% до конца года – прогноз аграриев

В Украине в ближайшее время ожидается подорожание продуктов питания еще на 10-15%. Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает Landlord.

Он пояснил, что на рост цен вливают война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс гривни к доллару.

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Эксперт прогнозирует, что продукты подорожают также и из-за возвращения акцизов на топливо.

"В ближайшее время из-за принятия Закона об акцизе на топливо где-то в районе 4-5 гривен подорожает бензин и дизтопливо. То есть это будет закладывать основу формирования цен на продукты питания. Не последнюю роль играет и большая инфляция. Мы будем видеть поднятие цен в районе еще 10-15%", – сказал Марчук.

Всеукраинский аграрный совет (ВАС) объединяет более 1100 средних и малых аграрных предприятий Украины.

В августе ВАС предупреждал о подорожании цен на овощи в конце осени на 10-15%.

Инфляция в Украине в июле 2022 г. ускорилась до 22,2% и к концу года может превысить 30%. Пик роста цен, по прогнозу НБУ, будет пройден в начале следующего года.

Наталія Софієнко

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