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Продукты питания еще подорожают на 10-15% до конца года – прогноз аграриев

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 10:28
Продукты питания еще подорожают на 10-15% до конца года – прогноз аграриев - Фото
Фото: Liga.net

В Украине в ближайшее время ожидается подорожание продуктов питания еще на 10-15%. Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает Landlord.

Он пояснил, что на рост цен вливают война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс гривни к доллару.

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Эксперт прогнозирует, что продукты подорожают также и из-за возвращения акцизов на топливо.

"В ближайшее время из-за принятия Закона об акцизе на топливо где-то в районе 4-5 гривен подорожает бензин и дизтопливо. То есть это будет закладывать основу формирования цен на продукты питания. Не последнюю роль играет и большая инфляция. Мы будем видеть поднятие цен в районе еще 10-15%", – сказал Марчук.

Всеукраинский аграрный совет (ВАС) объединяет более 1100 средних и малых аграрных предприятий Украины.

Наталія Софієнко
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Денис Марчук инфляция продукты питания всеукраинский аграрный совет
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