Прожиточный минимум в Украине будут рассчитывать по-новому

В Украине введут новую методологию исчисления прожиточного минимума. Соответствующий проект закона Кабинет министров одобрил для внесения в Верховную Раду. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Документ предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне.

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Поэтому прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных соцгарантий, которые являются основным источником доходов (минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов).

Как сообщается, ранее был проведен масштабный аудит законодательства на предмет использования величины прожиточного минимума.

На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения, как размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

Так, почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном, административном законодательстве. Что в два раза превышает количество таких норм, которые регулируют вопросы социальных выплат – 79.

Предложено ввести нормативы для расчета таких выплат и сборов:

1. базовая величина для соцвыплат на детей и базовая величина для соцвыплат населению. Для расчета ежемесячных социальных выплат, которые устанавливаются к пенсии или государственной соцпомощи, которая выплачивается вместо пенсий, стипендий, алиментов, компенсационных выплат, пособий по уходу, а также единовременных денежных выплат (пособий);

2. базовая величина для денежных платежей и взысканий. Для расчета штрафных санкций и административных взысканий;

3. базовая величина для административных сборов. Для расчета размеров платы за предоставление административных услуг.

С 1 января прожиточный минимум установили в размере 2189 грн. С 1 июля 2021 года он вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря 2021 года – до 2393 грн

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Наталия Софиенко

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