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Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) стал финансовым партнером лидера медицинской отрасли – сети клиник "Добробут".

Сотрудничество банка с МС "Добробут" началось еще год назад: тогда ПУМБ одним из первых оказал инвестиционную поддержку компании, выделив средства на строительство и закупку оборудования для нового инновационного проекта сети – Центра хирургии сердца и сосудов "Добробут".

Официальное открытие Центра состоялось на днях в городе Киев. Его главной особенностью стал уникальный и единственный метод в Украине проведения миниинвазивных операций на сердце, который позволяет сократить время на реабилитацию пациента.

На торжественное мероприятие была приглашена и команда корпоративного бизнеса банка, а Заместитель председателя правления ПУМБ Сергей Магдыч лично принял участие в пресс-конференции по случаю открытия клиники. По его словам, для банка – честь стать частью события такого значения.

"Глобальные трансформации, которые сегодня переживает мир доказали, что наивысшей ценностью, в любой сфере без исключения, есть жизнь и здоровье человека. ПУМБ всегда был социально-ответственным бизнесом, который делал свой вклад в развитие и поддержку разных общественно-важных проектов и отраслей. Не смотря на долгую историю банка, причастными к инвестиционному финансированию медицинского центра действительно национального масштаба мы стали впервые. Нам приятно осознавать, что строительство сверхсовременного Центра стало возможным благодаря ПУМБ, который был выбран МС "Добробут" своим финансовым партнером в результате отбора среди большого количества банков", - прокомментировал Заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу Сергей Магдыч.

Генеральный директор МС "Добробут" Олег Калашников признался, что без наличия дополнительного и своевременного банковского финансирования, строительство проекта такого уровня сегодня вряд ли стало бы возможным: клиника расположилась в 9-ти этажном здании на 10 000 кв.м, оборудованных в соответствии с мировыми требованиями предоставления медицинского сервиса.

Сегодня мощность центра позволяет разместить 71 пациента на стационарное лечение, а поликлиническое отделение сможет принимать до 500 пациентов в день.

"Банк целиком и полностью разделяет миссию медицинской отрасли и продолжит поддерживать стратегические планы ее развития в дальнейшем", - резюмировал Сергей Магдыч во время своего выступления.

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