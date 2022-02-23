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Рада увеличит расходы на оборону на 36,5 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 09:41
Рада увеличит расходы на оборону на 36,5 млрд грн - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Верховная Рада планирует внести изменения в государственный бюджет на 2022 год, увеличив расходы на оборону на 36,5 млрд грн, сообщила глава партии Слуга народа, народный депутат Елена Шуляк в Telegram.

Большинство денег – 21 млрд грн – нужны на денежное довольствие в связи с намерениями повысить зарплаты военных с 1 марта .

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Остальные расходы пойдут на вооружение (6,46 млрд грн), средства индивидуальной защиты (3,73 млрд грн), питание (1,5 млрд грн), горюче-смазочные материалы (1,4 млрд грн), финансирование сил территориальной обороны ( 1,15 млрд грн), вещевое имущество (1 млрд грн) и сухие пайки (0,21 млрд грн).

В государственном бюджете также должны прописать финансирование резервистов, которых мобилизуют из-за вторжения России. Это около 2 млрд грн в месяц.

Кроме того, уже в четверг Верховная Рада может рассмотреть законопроекты об изменениях в Бюджетный кодекс, благодаря которым правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии, и об упрощении закупок некоторых групп товаров для армии.

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Андрей Водяный
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верховная рада Вооруженные силы Украины госбюджет-2022 Шуляк Елена
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