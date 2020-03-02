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С 1 апреля зарплаты медиков вырастут на 30% - Гончарук

С 1 апреля зарплаты медиков вырастут на 30% - Гончарук
02.03.2020, 16:06

В апреле заработная плата для отдельных врачей вырастут на 30%

С 1 апреля зарплаты врачей вырастут на 30%. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Через месяц должен стартовать второй этап медицинской реформы. Он приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата может быть повышена до 30%", - подчеркнул он.

Гончарук также добавил, что с 1 апреля в Украине появится гарантированный пакет бесплатных медуслуг. Премьер добавил, что бюджет программы медгарантий на специализированную медицинскую помощь по сравнению с прошлогодней субвенции увеличен на 9 млрд грн, а бюджет здравоохранения в 2020 году увеличен на 13% по сравнению с 2019 годом.

Яковенко Катерина
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