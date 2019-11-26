Кабмин поможет регионам с выплатой зарплат учителям и медикам

Кабинет министров перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты учителям и направит дополнительно 326 млн грн для дофинансирования медсубвенции. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.

"Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - подчеркнул Гончарук.

В Кабмине подчеркивают, что в следующем году задержек по зарплатам врачам не будет, потому что Минздрав меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирования, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям.

Что касается зарплат педагогам, в правительстве отмечают, что Минобразования также работает с недопущением задолженностей. В частности, в 2020 году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей (в правительстве добавляют 2,2 млрд грн чтобы платить за реальное количество учеников в классе). Кроме того, ведомство готовит изменения в формулу распределения образовательной субвенции, заявляют в Кабмине.