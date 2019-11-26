Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин поможет регионам с выплатой зарплат учителям и медикам

Кабмин поможет регионам с выплатой зарплат учителям и медикам
26.11.2019, 18:25

В правительстве назвали ситуацию с задолженностью выплат врачам и педагогам неприемлемой

Кабинет министров перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты учителям и направит дополнительно 326 млн грн для дофинансирования медсубвенции. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.

"Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", - подчеркнул Гончарук.

В Кабмине подчеркивают, что в следующем году задержек по зарплатам врачам не будет, потому что Минздрав меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирования, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям.

Что касается зарплат педагогам, в правительстве отмечают, что Минобразования также работает с недопущением задолженностей. В частности, в 2020 году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей (в правительстве добавляют 2,2 млрд грн чтобы платить за реальное количество учеников в классе). Кроме того, ведомство готовит изменения в формулу распределения образовательной субвенции, заявляют в Кабмине.

Напишите нам
зарплата задолженность
Комментарии
Последние новости
 