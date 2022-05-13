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Сенатор-трампист заблокировал быстрое рассмотрение пакета помощи Украине на $40 млрд

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13.05.2022, 10:21
Сенатор-трампист заблокировал быстрое рассмотрение пакета помощи Украине на $40 млрд - Фото
Фото: EPA

Сенат США не смог проголосовать в ускоренном режиме за выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд. Как сообщает The Washington Post, виновен в этом сенатор Рэнд Пол.

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Республиканец единолично заблокировал ускоренное рассмотрение законопроекта, так как эта процедура требует единогласного согласия всех сенаторов. Из-за противодействия Пола Сенату придется пройти через все обычные процедуры.

Остальные 99 сенаторов не возражали против быстрого прохождения законопроекта.

Пол предложил несколько поправок к законопроекту. В частности, он предлагает назначить генерального инспектора, который контролировал бы расходы выделяемых на Украину денег. Внесение такой поправки потребовало бы повторного голосования в Палате представителей.

Сенатора пытались убедить лидеры обеих фракций Сената, но он отказался идти на уступки.

Сенат будет рассматривать законопроект на следующей неделе по обычной процедуре. Его принятие ожидается во второй половине следующей недели.

Пакет помощи Украине. В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд на поддержку Украины в войне с Россией. Позже Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд. 11 мая закон приняла Палата представителей Конгресса США. За документ проголосовали 368 конгрессменов (все демократы и большинство республиканцев), против выступили 57 (все — республиканцы).
  • В 2017 году покойный сенатор Джон Маккейн обвинил Пола в работе на Владимира Путина после того, как тот заблокировал законопроект о вступлении Черногории в НАТО.
  • Рэнд Пол – поклонник и товарищ Дональда Трампа.
Андрей Водяный
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США сенат военная помощь рэнд пол
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