На правах рекламы

В текущих условиях, прежде всего, украинцев волнуют новости войны, что вполне понятно. Но, к сожалению, другие несчастья тоже случаются, и предсказать их сложно. Так же можно заболеть или сломать руку, например. Многие наши соотечественники, находясь за границей, уже поняли, что в странах Европы скорость получения медицинских услуг значительно ниже, чем в Украине. Так что на помощь может прийти страхование – сейчас многие услуги доступны онлайн, а приобрести их можно из разных уголков мира.

Какие же преимущества предлагает онлайн страхование?



Доступность услуги

Не надо никуда ходить или ехать, терять время. 24/7 доступа к необходимым договорам можно получить, имея только смартфон и работающий интернет.



Удобство и быстрота

Вы можете приобрести договор, где бы вы ни находились. Оформив полис онлайн, вы в течение короткого времени получаете полис на e-mail. Весь процесс – от покупки до получения – может занять примерно 15-20 минут.

Легкость хранения

Е-полис в большинстве случаев не следует распечатывать. Он хранится в мобильном телефоне или планшете. А при наличии приложения все всегда под рукой, все детали договоров.



Надежность покупки

Электронный полис нельзя подделать, он фиксируется в базе СК и хранится там все время. Бумажный бланк можно потерять или даже приобрести подделку, если компания малоизвестна.



Итак, практически мы видим только преимущества страхования онлайн, минусы отсутствуют. Исходя из потребностей клиентов, страховая ARX – лидер страхового рынка Украины, которая присутствует на нем уже 28 лет – предлагает несколько видов страхования онлайн, которые способны защитить ваше здоровье и жизнь.

● Туристическое страхование



Находясь за границей, лучший и самый легкий способ получить медицинские услуги – приобрести полис туристического страхования. В ARX это можно сделать онлайн через 5 минут.



Ранее полиc был доступен только на территории Украины, но с начала войны ARX улучшила условия, так что теперь полис можно приобрести из-за границы. Компания также увеличила возрастной диапазон с 1-75 лет до 0-85 лет. Туристические полисы бывают несколько видов в зависимости от желаемых услуг. Также можно приобрести полис на весь год и получать необходимые медицинские услуги, когда нужно.

● Бронезахист – страхование от несчастных случаев



Бронезахист – новая программа страхования жизни. Она особенно полезна как защита от несчастных случаев. Плюсом является то, что застраховаться можно не только от бытовых несчастных случаев, таких как травмы, ожоги, обморожение, но и от несчастных случаев в результате военных действий – попадания снарядов, мин, шаров, обрушение зданий и т.д. Цена полиса вполне умеренная, от 125 грн в месяц



Исключение – активное участие в военных действиях (военнослужащие ВСУ, пограничники, сотрудники ГСЧС, СБУ, полиции, Территориальной обороны и т.п.). Программа действует во всем мире и в тех районах Украины, где не проводятся военные действия и которые не находятся во временной оккупации, в окружении. На освобожденной территории, на которой действуют украинские власти, программ адействует, например, в деоккупированном Изюме. Так что если вы сами за границей, а часть семьи в Украине, можно позаботиться о близких, защитив их с помощью "Бронезахиста".

Приложение MyARX

Это приложение действительно очень полезно для клиентов компании . В нем хранятся все договоры, которые есть у клиентов. В MyARX можно в любой момент увидеть: номер договора страхования, программу страхования, срок действия договора, контактный номер телефона для связи со страховой компанией. Договоры страхования будут показаны даже если нет интернет-соединения на смартфоне, что стало особенно актуальным для военного времени. Загрузить новую версию или мобильное приложение можно в AppStore и PlayMarket.



Итак, имея при себе только смартфон, можно позаботиться о здоровье и жизни, приобретя любые полисы страхования онлайн, затем загрузить приложение, чтобы было легко управлять договорами. И все это может занять менее 30 минут!



С ARX онлайн удобно и безопасно!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.